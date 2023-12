“Come l’ha uccisa” | il giorno della verità | l’autopsia e quella ferita fatale

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il drammatico caso di Giulia Cecchettin, tragicamente scomparsa nella zona industriale di Fossò, continua a svelare dettagli inquietanti. Una telecamera ha registrato gli ultimi momenti in cui Giulia, apparentemente priva di vita, veniva caricata in auto da Filippo Turetta. Nonostante sembrasse incosciente, le indagini suggeriscono che fosse ancora viva in quel frangente.Leggi anche: “Filippo Turetta trattatoun vip”: scatta la protesta dei detenuti La violenza cruenta di Filippo Turetta: le coltellate che cancellano il volto di Giulia Il nucleo centrale delle indagini si sta ora concentrando sulle ferite inflitte a Giulia. Secondo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla gip Benedetta Vitolo, Giulia ha subito un’aggressione di una ferocia senza precedenti. La causa principalesua morte è stata identificata in una coltellata ...