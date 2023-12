Coltellata all' aorta | Giulia è morta dissanguata | cosa cambia per le accuse a Turetta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È terminata poco prima delle 17 l'autopsia sul corpo diCecchettin, la 22enne uccisa a Vigonovo, in provincia di Venezia, dall'ex fidanzato Filippo. L'esame autoptico è stato effettuato alla Uoc di Anatomia Patologica dell'università di Padova dai consulenti medico legali, nominati dalla procura di Venezia e dalla famiglia della vittima. L'esame, per consentire agli specialisti di effettuare ulteriori accertamenti medici più approfonditi e delicati, potrebbe proseguire anche nella giornata di domani. Tra i quesiti peritali, formulati dalla procura, gli specialisti dovranno rispondere anche a quello della datazione della morte circoscrivendone con più precisione possibile anche l'orario. Tra i consulenti presenti, oltre al medico legale Guido Viel, perito incaricato dalla procura, anche entomologo forense Stefano Vanin. Secondo quanto ...

