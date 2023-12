Colonnese | “Presto per valutare il lavoro di Mazzarri | l’Inter ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ciccio, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “I tifosi del Napoli hanno ragione ad avere i brividi per la fase difensiva della squadra, soprattutto ora che arriverà l‘Inter. Lautaro e Thuram sono la migliore coppia offensiva del campionato e sarà un banco di prova difficilissimo per la retroguardia del Napoli. Manca anche un terzino sinistro di ruolo e questo si farà sentire, sia in fase offensiva che difensiva.spinge molto sugli esterni“. “Il Napoli ha sempre difeso a memoria, quest’anno ci sono delle sofferenze dovute anche alla partenza di Kim. Poi in tanti non stanno tenendo fede al rendimento dello scorso anno. Il Napoli soffre molto al centro, dopo Kim non ha chi aggressivo da accorciare bene alle spalle della mediana. Ostigard? È un marcatore a tutto ...