(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Settesu dieci (70%) sonoalla messa indel cibo artificiale prodotto in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. E’ quanto emerge dall’indagine, diffusa in occasione della promulgazione da parte del presidente d

Altre News in Rete:

Coldiretti - Censis, 7 italiani su 10 contrari a commercio cibi artificiali

Sette italiani su dieci (70%) sono contrari alla messa in commercio del cibo artificiale prodotto in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. E' quanto emerge dall'indagine, diffusa in occasione della promulgazione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del provvedimento che introduce il divieto di produrre e commercializzare ...

Coldiretti-Censis, 7 italiani su 10 contrari a commercio cibi artificiali Adnkronos

Coldiretti-Censis: le guerre cambiano il menu di 1 italiano su 3. Torna in tavola la «cucina povera» Il Sole 24 ORE

Coldiretti-Censis, 7 italiani su 10 contrari a commercio cibi artificiali

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Censis, diffusa in occasione della promulgazione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del provvedimento che introduce il divieto di ...

Coldiretti, cibi artificiali: contrari al commercio 7 italiani su 10

E’ quanto emerge dall’Indagine Coldiretti/Censis in riferimento alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del provvedimento che introduce il divieto di produrre e ...