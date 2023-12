CIRA | salta accordo secondo livello | Naddei Cisal Metalmeccanici | “Urge atto condiviso di responsabilità”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Capua. Non c’è pace per ildi Capua dove ieri l’Azienda ha disdetto l’didopo una lunga ed estenuante trattativa, al termine della quale la RSU non è riuscita a trovare uncon il management». A denunciarlo è la Segreteria Provincialedi Caserta, che ha preso posizione «di fronte alla cancellazione di 30 anni di istituti conquistati dai lavoratori». La Sigla aveva già segnalato il pericolo con una nota diffusa internamente all’Azienda e chiesto alle parti di addivenire ad un nuovo, facilmente raggiungibile visto che quanto offerto dall’Azienda non era poi così distante dall’ultimodisdetto. La Segreteria ricorda nella suddetta nota che «Il...