Cina | nuovi stili di bevande al te’ preparano nuovi trend di consumo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nanning, 01 dic – (Xinhua) – Dopo aver assaporato il te’ per oltre 2.000 anni, gli appassionati cinesi di te’ ora accolgono con favore le innovazioni in questa bevanda secolare, con tendenze che vanno dal te’ alla frutta e bubble tea allemiscelate come il chai latte, dando vita ad un fiorente mercato. Peng Yonghua, un ingegnere veterano del centro di ricerca e sviluppo di una stimata azienda di te’ nella provincia cinese di Jiangxi, e’ uno dei pionieri che percepiscono il ritmo del settore e abbracciano questa tendenza. “In precedenza, l’obiettivo era la vendita duratura dei prodotti, ma nel nuovo mercato rimanere competitivi richiede un’innovazione costante”, ha affermato Peng. “Attualmente, il ciclo di ricerca e sviluppo dura circa una settimana e si prevede che diventera’ ancora piu’ veloce.” La societa’ Jufangyong Tea Industry Ltd., della contea ...

Questi due frutti, coltivati nel sud della Cina, sono rinomati per i loro benefici per la salute ... Il miglioramento delle materie prime per i nuovi stili di bevande al te’ richiede uno spostamento ...