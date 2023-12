Cina | festival cultura e arte del bacino del Lancang-Mekong 1

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Xishuangbanna, 01 dic – (Xinhua) – Artisti dallasi esibiscono durante il gala inaugurale dell’undicesimo Culture and Artof Countries in theRiver Basin, nella citta’ di Jinghong, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna della provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 30 novembre 2023. Durante la rappresentazione, artisti provenienti dalla, dal Laos, dal Myanmar, dalla Thailandia, dalla Cambogia e dal Vietnam hanno mostrato le loro ricche culture. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

TRIO BOCCHERINI " Domenica 3 dicembre, al Palacultura Antonello, concerto per la Filarmonica Laudamo di Messina

In seguito, è stato invitato alla Wigmore Hall di Londra, alla Konzerthaus di Berlino, aldi Mantova e inper un tour di concerti. Individualmente, i suoi componenti svolgono ciascuno ...

Cassino, La Cina sceglie l'Italia: nella Città Martire il "Festival delle ... Tu News 24

Dopo Berlino e New York, il ROF torna a Shanghai Primo Comunicazione

Cina: festival cultura e arte del bacino del Lancang-Mekong (2)

Xishuangbanna, 01 dic – (Xinhua) – Artisti dalla Cina si esibiscono durante il gala inaugurale dell’undicesimo Culture and Art Festival of Countries in the Lancang-Mekong River Basin, nella citta’ di ...

Dopo Berlino e New York, il Rof torna a Shanghai

2' di lettura 01/12/2023 - Dopo il notevole successo del mini-tour di presentazione del Rossini Opera Festival 2024 a Berlino e New York, città di riferimento per il pubblico americano ed europeo, nel ...