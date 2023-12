Cina e Regno Unito cercano ulteriore cooperazione nell’energia a idrogeno

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Londra, 01 dic – (Xinhua) – Colloqui sullanell’industria dell’energia asono state all’ordine del giorno ieri, in un forum tra rappresentanti dellae dela Manchester. Al 2023 China-UK Hydrogen Energy Cooperation Forum hanno partecipato funzionari governativi, specialisti del settore e investitori. Zheng Zeguang, ambasciatore cinese nel, ha espresso la propria speranza che il forum contribuisca agli sforzi globali per far fronte al cambiamento climatico. L’ambasciatore ha dichiarato che la capacita’ dellaper la fornitura e l’applicazione su larga scala dell’energia a, e i punti di forza delnell’innovazione ...