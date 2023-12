Cielo molto nuvoloso e pioggia tutto il giorno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un’ampia area di bassa pressione posizionata sull’Europa occidentale porta tempo perturbato sulla nostra regione nella giornata odierna. Domani il nord Italia verrà attraversato dal fronte freddo collegato alla perturbazione, a cui seguiranno correnti più fredde e asciutte da nord. Tempo Previsto:ovunque. Su Alpi e Prealpi precipitazioni diffuse per l’intera giornata, in pianura fenomeni più sparsi e alternati a fasi asciutte (precipitazioni più diffuse in serata). Quota neve sui 1800-2200 metri sulle Alpi, 2200-2400 metri sulle Prealpi. Temperature minime in lieve aumento (3/5°C), massime stazionarie (5/8°C). E in pianura venti deboli da nord-est, in quota venti moderati da sud-ovest.