Cibo sintetico | parola agli esperti Peretti Federico II | Meglio ascoltare la parte scientifica

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Prosegue il braccio di ferro fra Italia ed Unione Europea sul. Il Presidente della Repubblica Francesco Mattarella prende tempo e non firma la legge che ne blocca la produzione e il consumo in Italia. Questo per evitare che l’Italia vada in infrazione qualora l’Europa decidesse di andare avanti su questa strada. Sul dibattito acceso di queste ore arriva la considerazione del professore VincenzodellaII che sottolinea: “Ilnon è la migliore delle soluzioni e la posizione dell’Italia rispecchia anche il sentimento della maggiordei suoi cittadini. Fino a questo momento le leggi sono solo scritte sulle carte, in ogni caso la questione è tutta da discutere. Da un lato c’è l’esigenza di salvare il pianeta e risolvere il ...