Cibo scaduto e con i vermi | scarsa pulizia e malati abbandonati a terra | i video girati dentro il Cpr di Milano

(Di venerdì 1 dicembre 2023)con i, cure “gravemente deficitarie”, camerate “sporche” e bagni “vergognosi”. È questa la condizione delle persone detenute nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Corelli di. Lo raccontano le immaginie le testimonianze pubblicate negli scorsi mesi dall’associazione Naga insieme alla rete Mai più Lager – No Cpr. “Da anni diciamo che vogliamo far luce sul Cpr – spiegano gli attivisti del Naga – e ora finalmente i lati oscuri cominciano ad emergere”. Questa mattina infatti, la Procura diha aperto un’inchiesta sul Cpr con le ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta. Al centro dell’indagine c’è la Martinina Srl, società campana aggiudicataria dell’appalto della Prefettura diper oltre un ...