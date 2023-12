Cibo artificiale | gli italiani dicono no Prandini | Italia leader qualità alimentare

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Settesu dieci (70%) sono contrari alla messa in commercio delprodotto in laboratorio dalla carne al latte fino al pesce che gruppi di potere finanziario stanno cercando di imporre sui mercati mondiali nonostante le perplessità sugli effetti a lungo termine sulla salute umana e sull'ambiente. E' quanto emerge dall'Indagine Coldiretti/Censis in riferimento alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del provvedimento che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per usoo per i mangimi animali, dopo l'avvenuta notifica a Bruxelles. La legge è un impegno a difesa della dieta mediterranea ma anche – sottolinea la Coldiretti – un segnale importante per l'Unione Europea che, nel rispetto del principio di ...