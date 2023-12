Ciampino | spara a un carabiniere durante la rapina in banca | banditi in fuga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Poco prima delle ore 13 di oggi, venerdì 1° dicembre 2023, a, mentre era in corso unaad opera di alcuni individui, presso laNazionale di Sondrio, in viale del lavoro 54, undel Comando Provinciale di Roma, libero dal servizio, in borghese, che si trovava all’esterno, si è accorto di quanto stava accadendo e si è adoperato per dare l’allarme. Frecciarossa in ritardo, il ministro Lollobrigida fa fermare il treno per scendere aTenta di sventare unaferito da un colpo di pistola Intervenuto per sventare unain, unlibero da servizio è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco ...