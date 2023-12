“Ciak si gira!” | il grande schermo incontra le meraviglie del Cilento e degli Alburni

Leggi su zon

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il prossimo 5 dicembre alle 14.30, la Sala Spadolini del Ministero dei Beni Culturali a Roma (via del Collegio Romano, 27) sarà il palcoscenico di “si”, un evento che si pone l’obiettivo di trasformare la zona delin una perla cinematografica non più nascosta. Il progetto, la cui idea è nata già qualche anno fa, anche attraverso una serie d’incontri Istituzionali realizzati in Italia e all’estero, è più di un semplice evento: è un inno alla scoperta delle potenzialità del cineturismo, mettendo in risalto un angolo affascinante e poco esplorato dal punto di vista cinematografico, ma ricco di tesori inesplorati ai più. Nonostante l’immensa bellezza naturale e architettonica che caratterizza la zona, ile glihanno ...