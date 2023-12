Ci vogliono fregare Netflix!!!

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Oggi un articolo di poche righe, ma necessario, visto che ieri, a seguito del settimanale incontro con Radio Pico, alcuni ascoltatori hanno inviato lo screenshot di un messaggio SMS che stavano ricevendo “a raffica”, questo: Il rinnovo automatico non è riuscito. Risolvi il problema entro il 29/11/2023 al seguente indirizzo: https://serviceclientconnect comIl messaggio, se clicchiamo sul link, ci rimanda a una finta home page di Netflix, finta home page dove ci viene chiesto di inserire il nostro username e la password. Se siamo clienti del servizio può essere che ci venga automatico farlo per andare a controllare come mai il rinnovo non sia andato a buon fine. NON FATELO!!! Nel momento in cui inserite username e password avete appena regalato l’accesso al vostro profilo Netflix ad altre persone. Persone che, oltre ad avere a disposizione tutte le informazioni legate al vostro ...

