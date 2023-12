Ci credono perfetti deficienti

Leggi su butac

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nella puntata del 29 novembre della trasmissione di Rete4 Fuori dal Coro era ospite la dottoressa Anna Rita Gismondo, che ha fatto una dichiarazione già ripresa da tanti canali legati al mondo antivaccinista e tutti quelli che vi orbitano intorno. Tra cui il blog dell’ex senatore Paragone, che il giorno seguente (ieri) ha pubblicato un articolo dal titolo: Gismondo, rivelazione bomba: “Ecco cosa contiene il nuovo foglietto illustrativo del vaccino PFIZER” Noi leggiamo, ascoltiamo, valutiamo, e crediamo davvero che questa gente ci ritenga tutti dei. Cerchiamo di spiegarci meglio. Vi riporto l’estratto video con la dottoressa Gismondo: Per chi non avesse voglia di ascoltare questa è la trascrizione della parte più importante: …c’è un’altra cosa che forse è passata troppo in silenzio, il nuovo foglietto illustrativo del vaccino ...