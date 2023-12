Chiara Rapaccini | l’amara dolce vita con Monicelli e gli amici suoi

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unaintera, passata a tener testa a un uomo di quarant’anni più grande, famoso, e dal carattere brusco, ruvido, mai accomodante, imprevedibile. Eppure, lei c’è riuscita. L’uomo è Mario, il regista dei “Soliti ignoti”, de “La grande guerra”, di “miei”, con il quale lei ha vissuto quarant’anni. Lei è, che sulla propria storia – e dunque anche su quella lunga, fantastica, anomala storia d’amore – ha scritto un libro, “Mio amato Belzebù”, finito in testa alle classifiche. Il libro gronda lucidità, ironia, disincanto, amore, senso della. E dei percorsi che fanno, della, un destino.racconta di sé, diciannovenne, a Firenze, nei giorni in cui sbarca in riva all’Arno la masnada ...