Chi sono i reali accusati di razzismo da Meghan Markle? I nomi rivelati

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Cinuovi sviluppi che riguardano le accuse dicheha lanciato nei confronti della Famiglia Reale inglese. Tempo fa, nel corso della nota intervista rilasciata ai microfoni di Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex aveva affermato che un membro della monarchia aveva espresso “preoccupazioni” per il colore della pelle che avrebbe avuto il principe Archie. Le affermazioni della persona in questione avrebbero avuto implicazioni razziste. Tuttavia, il principe Harry e la moglie non hanno mai condiviso icon il pubblico. Omid Scobie, amico della coppia e autore di Endgame, però, ne sarebbe stato al corrente. Lo scrittore, infatti, ha affermato che non si tratta di un solo membro della Famiglia Reale, ma di “due”. Come ha rivelato durante un’intervista di presentazione del ...