Chi è Aleksandra Korotkaia | Madre Natura di Ciao Darwin 9

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è una modella russa che ha il compito di vestire i panni succinti di2023, insieme ad altre tre ragazze. Di lei si sa pochissimo, se non che ha occhi blu verdi, capelli castani, un fisico longilineo, caratterizzato dalle misure 80 – 60 -90 ed un’altezza considerevole di 1.80. Anche per quanto riguarda i social, dove è nota come Sasha, sembra non avere un grande seguito (per ora…). Sul suo profilo Instagram, infatti, ha “solamente” 18 mila follower. Un numero che, sicuramente, è destinato a salire considerata la visibilità offerta dalla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da• Fashion Reels • Lifestyle ...