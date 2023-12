“Cheerleader” il nuovo singolo di Boro con il rapper MamboLosco

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Milano, 3 dic. (askanews) – “” è ildiin collaborazione con ildisponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali per Emi Records / Universal Music Italia. Dopo aver collezionato 9 dischi di platino, 1 disco d’oro, oltre 310 milioni di stream e più di 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli LENTO e NENA che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di Suavemente (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che ha consacratoa livello internazionale – e dai suoi ultimi singoli “Delincuente” in collaborazione con Elettra Lamborghini e “Coco Chanel” con la star argentina della musica latin Oriana, dopo ...