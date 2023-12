Che tempo che fa | gli ospiti di Fabio Fazio domenica 3 dicembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Cheche fa verso l'ottava puntata sul Nove.di2023 il quattro volte Premio Oscar Woody Allen che presenterà il suo ultimo film 'Un colpo di fortuna' e Mahmood con 'Cocktail d'amore', la canzone più trasmessa dalle radio. Alle 19.30 andrà in onda Cheche farà, a seguire alle 20 Cheche fa e Cheche fa – Il Tavolo. Come sempre ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.