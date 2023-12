Chanel investe sull’Italia | nuove aperture in arrivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il nuovo spazio dia Milano, dove le collezioni, gli accessori e la pelletteria si riuniscono per la prima volta in un solo store, mostra che il lusso, guidato dai suoi rappresentanti, sta vivendo un periodo di crescita non solo produttiva ma anche di vendita. Servono più store fisici capaci di accogliere quanti più clienti, dedicando a questi ultimi un percorso di assistenza personalizzato: è questo il prossimo obiettivo dell’industria, eè il prepulsore di un’inarrestabile espansione. Un’espansione che completa il percorso creativo e realizzativo del luxury, in un upselling qualitativo che accresce il valore del prodotto e quello del suo acquirente.: i prossimi store Ci sono voluti diversi mesi di lavoro, e ora il nuovo store di...