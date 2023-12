Cgil e Uil | oggi sciopero generale nelle regioni del Mezzogiorno

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –, 1 dicembre 2023,del. Si conclude così il ciclo di mobilitazioni contro la manovra economica proclamate dae Uil con lo slogan 'Adesso Basta'. Dopo gli scioperidel Centro (17 novembre), in Sicilia (20 novembre),del Nord (24 novembre) e in Sardegna (27 novembre), le protagoniste della protesta disaranno dunque ledel Sud. Ad incrociare le braccia e a scendere in piazza i lavoratori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Sono previste manifestazioni a Bari, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza e Reggio Calabria. Il segretario...