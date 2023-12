Cerveteri | Federico Salamone aderisce ad Azione di Carlo Calenda

(Di venerdì 1 dicembre 2023), 1 dicembre 2023 – Nuovo ingresso innel Lazio. Il consigliere comunale di, ha deciso di aderire al partito didandone notizia nel corso dei lavori del Consiglio comunale del 30 novembre scorso., 30 anni, laureato in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia e laureando in Giurisprudenza, alla sua prima esperienza politica, ha dichiarato: “Con grande entusiasmo entro nella squadra di, convinto del progetto politico di. Il mio impegno, sarà quello di portare anche a livello cittadino il programma di, quindi i valori e i principi in cui il partito si impegna a livello nazionale. Sono ...

