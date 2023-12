Cdp ancora promossa da Moody’s | migliorata di tre punti la valutazione Esg ambiente e governance

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Migliora per il secondo anno consecutivo la performanceEsg (Environmental, Social e) di Cassa Depositi e Prestiti. In base all’ultimo ESG Assessment rilasciato daAnalytics, Cdp ha ricevuto complessivamente un punteggio “Advanced” pari a 70/100 nel 2023, con un ulteriore incremento di trerispetto al 2022. A partire da ottobre 2023, Cdp si colloca così al terzo posto su 22 società all’interno del settore delle “Specific Purpose Banks & Agencies” europee, mentre si posiziona 33ma su oltre 1.500 società valutate daAnalytics in tutti i settori a livello europeo e 33ma su oltre 4.600 società valutate a livello globale. L’incremento del punteggio Esg di Cdp è stato ottenuto grazie al miglioramento della performance sia sul fronte ambientale (da 63/100 nel 2022 a 71/100 nel 2023) sia su ...