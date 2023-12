Caso toghe | Crosetto riferisce alla Camera | “Mai parlato di cospirazioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023)risponde in Aula all'interpellanza urgente di +Europa per chiarire il senso del suo 'sfogo' sui magistrati: "Qui febbricitante per rispetto del Parlamento. Dato subito disponibilità a riferire in commissione e a Montecitorio" ''Non pensavo che qualcuno potesse contestare un ministro che viene a rispondere a una interpellanza...". Guidorisponde in Aula