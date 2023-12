Casa di riposo | terrore molestie | dove e cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Due anni al giardiniere perad una stagista indi. Nell’ultimo giorno di stage ha accompagnato il giardiniere di unadidi Ardea a prendere gli ortaggi adi un amico. Ma lui ha tentato di baciarla, mettendole le mani ovunque. Per questo Nechita Danut, 55 anni, rumeno, è stato condannato a due anni con l’accusa è di violenza sessuale. La vittima, 25 anni, all’epoca aveva un contratto con la struttura come stagista: èil 23 luglio del 2021. Per la giovane, quel giorno, è stato l’ultimo nelladie diventato il giorno dell’incubo: i genitori della ragazza a convincerla a denunciare il giardiniere. L'articolo proviene da Italia Sera.