Caro Porro | offro lavoro ma non trovo giovani che vogliano imparare

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dottor, sono un piccolo imprenditore della provincia di Varese. La mia è una azienda meccanica che serve alcuni noti marchi del made in Italy e che produce pezzi su misura molto ricercati sul mercato. Ho iniziato più di 20 anni fa con un amico di infanzia che ancora è oggi mio socio: eravamo sorretti da tanta voglia di fare e dalla fortuna di poter contare sull’esperienza accumulata da mio padre in una vita diin officina. Gli inizi sono stati difficili, anche a causa della burocrazia e delle banche, ma gli incentivi stanziati dall’allora governo Berlusconi ci hanno aiutato ad acquistare i primi macchinari. In questi decenni ho lavorato senza mai guardare agli orari, ma ho anche avuto la soddisfazione di vedere i miei sforzi ricompensati: la nostra attività è cresciuta, pur mantenendo la lavorazione artigianale che ci ...