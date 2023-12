“Carlo e Kate razzisti con Archie | figlio Harry e Megan?” | bufera a Buckingham Palace

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono stati il reIII e sua nuoraa pronunciare i famigerati commenti in cui si chiedevano che colore di pelle avrebbe avuto il primodie Meghan? I loro nomi sono citati nella versione olandese di Endgame, il nuovo libro scandalo sulla famiglia reale, ma non nell'edizione in inglese. Ed inevitabilmente sono rimbalzati subito sui media britannici. Ma questa volta è possibile che la Casa Reale intenda reagire. Ad una domanda della Bbc se sono state considerate azioni legali,ha risposto: "Stiamo esplorando tutte le azioni". La storia del presunto commento razzista fu tirata fuori da Meghan durante la famosa intervista televisiva con Oprah Winfrey nel marzo 2021. Allora la duchessa di Sussex raccontò che almeno un membro della ...