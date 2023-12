Carburanti | tornano i cartelli con i prezzi medi | sentenza del Tar sospesa

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dietrofront e contro-dietrofront sul cartello deideialle stazioni di rifornimento, con l’esposizione dei costi di benzina e diesel su base regionale che ha provocato parecchi malumori. Ma dopo l’obbligo e la momentanea sospensione dovuta da unadel Tar del Lazio, oggi irial loro posto presso le pompe di benzina come deciso, seppur momentaneamente, dal Consiglio di Stato che ha sospeso l’esecutività dellache aveva annullato il decreto ministeriale. Il ritorno del cartello con iA decidere di far tornare presso le stazioni di rifornimento i tanto odiati, da parte dei benzinai,deidei ...

Altre News in Rete:

Benzina, tornano i cartelli con i prezzi medi ai distributori. I consumatori: "Non servono a niente, ci vuole la app che mette a confronto i diversi ...

Benzina, si torna ai cartelli. Quelli con i prezzi medi deicheobbligatori, almeno per il momento. I gestori delle pompe di benzina sono tenuti - di nuovo - a esporli e aggiornali quotidianamente. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto la ...

Carburanti: tornano i cartelli con i prezzi medi, sospesa la sentenza del Tar Il Sole 24 ORE

Carburanti, sentenza TAR sospesa: tornano cartelli con prezzi medi LA STAMPA Finanza

Benzina, tornano i cartelli con i prezzi medi ai distributori. I consumatori: “Non servono a niente, ci vuole la app che mette a confronto i diversi impianti”

Benzina, si torna ai cartelli. Quelli con i prezzi medi dei carburanti che tornano obbligatori, almeno per il momento. I gestori delle pompe di benzina sono tenuti - di nuovo - a esporli e aggiornali ...

"Raoul Bova ha preso a calci la mia auto", processo per lite in strada

(Adnkronos) - ''Quando stavo per aprire lo sportello ho sentito un colpo sul finestrino e c'era una persona, che poi ho riconosciuto come Raoul Bova, che prendeva a calci la mia auto. Gli ho detto 'so ...