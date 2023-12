Cane trova sacchetto di plastica nella spazzatura e lo porta a casa | padroni sono scioccati quando vedono cosa c’è dentro

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pui si stava godendo una delle sue passeggiate in solitaria per Bangkok, abbaiando agli sconosciuti e annusando le discariche ai bordi delle strade,ha scoperto un pacchetto particolare. L’eroe a quattro zampe, che ha identificato ildiimbottito come un oggetto di interesse, ha stretto delicatamente i manici del sacco tra i denti e, prendendolo dalla, lo hato alla sua famiglia. Continuate a leggere per saperne di più sulla scioccante scoperta di Pui! Nel 2013, Pui, unBangkaew maschio di due anni, si aggirava per le strade della sua zona vicino a Bangkok, annusando i rifiuti ai bordi della strada. Il dolce cagnolino si è imbattuto in undibianco, riempito di ...