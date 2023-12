Cambio di proprietà e ribaltone in panchina | arriva De Rossi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 dicembre 2023)Dedie ci sarà quindi anche ilin. Da inizio stagione ci sono stati 4 cambi sulle panchine di Serie A. Il primo club a cambiare il proprio allenatore è stato l’Empoli. Dopo un pessimo inizio di stagione, il club toscano ha deciso di esonerare Paolo Zanetti e riprendere Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico del Venezia è stato sollevato dall’incarico dopo la quarta giornata di campionato in cui aveva totalizzato 4 sconfitte senza segnare neanche un gol. Rendimento totalmente invertito dall’ex tecnico della Ternana che ha migliorato il rendimento degli azzurri nonostante il terz’ultimo posto in classifica. L’ultima vittoria dell’Empoli,ta il 12 novembre, è stata decisiva per le sorti di un’altra ...