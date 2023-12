(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - Scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, ondate di caldo estremo: le conseguenze del cambiamento climatico sono più visibili che mai, e la comunità scientifica ha confermato che la'uomo. Tuttavia, gli studi dimostrano che un terzoa popolazione dubita o contesta ancora questi fatti. La causa è la disinformazione diffusa da alcuni interessi acquisiti. Per cercare di prevenire questo fenomeno, una squadra di scienziati'università di Ginevra ha sviluppato e testato sei interventi psicologici su quasi 7.000 partecipanti provenienti da dodici paesi. La ricerca, pubblicata sulla rivista 'Nature Human Behavior', evidenzia la natura estremamente persuasivaa disinformazione e la necessità di rafforzare i nostri sforzi per combatterla. La lotta alla ...

Si apre la COP28 con un accordo sugli aiuti ai Paesi poveri - blue News

Si aperta con un accordo definito da molti storico la Conferenza delle Nazioni Unite sui(Conferenza delle Parti - Cop28) a Dubai. Il primo atto delle 198 Parti (197 nazioni pi l'Unione europea) partecipanti stato di rendere operativo il fondo Loss & damage presso la ...

Cambiamenti climatici, una persona su tre non crede sia colpa dell'uomo AGI - Agenzia Italia

Gli studi dimostrano che, per le troppe fake news, un terzo della popolazione dubita o contesta il tema della responsabilità umana ...

Alla Cop28 i leader mondiali proveranno a dare un impulso ai negoziati

La 28esima conferenza delle Nazioni Unite ha preso il via con successo giovedì, con la storica creazione di un fondo per compensare i Paesi vulnerabili per le perdite e i danni causati dal cambiamento ...