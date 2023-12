Calcioscommesse | la nota del Benevento | “Avvisata la Procura Federale”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le notizie circolate nelle giornata odierna, che vedono coinvolti quattro calciatori nella vicenda, ilCalcio ha deciso di far sentiere la propria voce attraverso unastampa. “IlCalcio, in persona del Legale Rappresentante Avv. Oreste Vigorito, comunica che in data odierna ha provveduto ad informare ladella FIGC, su quanto pubblicato dal Quotidiano Il Mattino edizione dicirca indagini in corso da parte delladella Repubblica direlative ad episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati Pastina Christian, attualmente calciatore delCalcio, e Letizia Gaetano, attualmente in ...

Altre News in Rete:

Serie A: 5 grandi scandali che non dimenticheremo

Tutto partì da un articolo intitolato " C'è del marcio in Danimarca " riprendendo unafrase ... L'ultimo caso diL'ultimo scandalo in ordine di tempo lo stiamo vivendo in questi ...

Calcioscommesse, Vigorito informa la Procura federale Cronache del Sannio

Calcioscommesse, Corona: "I nomi di 4 nuovi giocatori" Liberoquotidiano.it

Inchiesta calcioscommesse, Il Mattino: "Occhi puntati sul Benevento: perquisizione in casa di un difensore giallorosso, tre ex coinvolti"

L'inchiesta sul calcioscommesse si allarga e sbarca in Campania, interessando tre ex calciatori del Benevento e uno attualmente in forza al club di via Santa Colomba. Giovedì, intorno alle 7.20, i ...

Gioco online, governo Meloni trasforma il mondo delle scommesse

Blocco del trasferimento di denaro e intelligenza artificiale: ecco il metodo del governo Meloni contro le scommesse online illegali ...