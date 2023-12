Calciomercato Milan – Dalla Germania | “Il Bayern osserva Mike Maignan”

(Di venerdì 1 dicembre 2023)riferiscono come, portiere del, sia uno dei profiliti dalMonaco

Frosinone, i convocati da Di Francesco per il Milan: out un titolare

Commenta per primo In vista di- Frosinone , il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha convocato 23 giocatori. Non ci sarà Mazzitelli oltre a Lirola, Marchizza, Kalaj e Harroui. Presenti Gelli e Brescianini. Ecco l'...

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Rafa Mir vuole il Diavolo a gennaio” Pianeta Milan

Ex Milan, il Barcellona fissa il prezzo per Dest Calciomercato.com

Calciomercato Juve, Colpani osservato speciale stasera in vista di giugno: c’è la strategia

La Juventus programma i prossimi investimenti per le prossime sessioni di mercato: Colpani osservato speciale stasera. Che alla Juventus serva un centrocampista è ormai cosa risaputa. Cosi come è risa ...

Calori scrive, Dolcetti disegna: il libro sul calcio di due uomini con la Juve nel destino

Una grande verità. E poi ci sono i ritratti, scritti e disegnati, dei campioni e delle leggende che hanno scritto la storia del calcio, con un occhio di riguardo per gli allenatori. Sacchi e il suo ...