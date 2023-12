Calcio | Inzaghi | “La Salernitana deve trovare continuità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo cercare di darea quanto fatto nelle ultime due gare. Veniamo da due grande partite, si è riacceso l’entusiasmo e sono contento”. Lo ha detto l’allenatore della, Filippo, presentando la sfida di domenica contro la Fiorentina. “Andiamo su un campo difficile contro una squadra forte che l’anno scorso ha giocato due finali. Servirà una partita perfetta come con la Lazio – ha affermato il tecnico -, dovremo fare una grande prestazione di squadra sperando che loro non siano al 100%.Hanno un grande allenatore che li fa giocare molto bene, un’identità ben precisa e l’imbarazzo della scelta in ogni reparto”.recupererà Dia e Tchaouna ma potrebbe perdere per influenza Gyomber. “Oggi sono rientrati Dia e Tchaouna e Cabral ha una settimana in più di ...