(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lorenzoe Gioelesi trasferiscono rispettivamente al. Entrambi scelgono le nuove squadre per la voglia di giocare e per trasmettere la loro esperienza ai ...

Calcio Dilettanti: ecco i primi colpi ufficiali. Bortolasi al Mulazzo. Pinzuti alla Filattierese

Una scelta dettata dalla passione per il...

Calcio Dilettanti: ecco i primi colpi ufficiali. Bortolasi al Mulazzo. Pinzuti alla Filattierese Quotidiano Sportivo

Calcio Dilettanti. CQS Pistoia, un punto. Amici Miei stessa sorte LA NAZIONE

Calcio prima-seconda. Cerbaia in ritmo. Coppa Toscana. I risultati terzo turno

Mercoledì in campo per molte squadre dilettanti. Si è giocato un recupero nel Girone C della Prima Categoria. Era una delle partite rinviate il 5 novembre scorso per il maltempo, che le due società ...

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...