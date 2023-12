Cagliari | i convocati di Ranieri in vista della Lazio

Altre News in Rete:

Pallanuoto. Mondiali ed Europei si avvicinano, Nicosia e Bruni convocati per la Sardinia Cup

... Francia e Montenegro, in programma dal 19 al 21 dicembre a, sarà l'occasione migliore per riannodare i fili azzurri per il CT Sandro Campagna. Tra inon potevamo mancare i due ...

I convocati per Lazio-Cagliari Cagliari Calcio

Domani Lazio-Cagliari, i convocati di Ranieri: tornano a disposizione Mancosu e Nandez TUTTO mercato WEB

Cagliari, la probabile formazione: Ranieri medita con fermare la Lazio

Il Cagliari è atteso dalla partita di domani – sabato 2 dicembre – presso lo Stadio Olimpico, a partire dalle 18:00 si scende in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Vi riportiamo la probabile ...

Cagliari, Ranieri sorride: due recuperi tra i convocati in vista della Lazio

Mancano poco meno di 24 ore alla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari in programma sabato 2 dicembre alle 18.00. In vista della sfida il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha quindi diramato la ...