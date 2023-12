C N Posillipo-Telimar Palermo | Rocchino | “Affrontiamo la sfida come una finale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerza partita in sette giorni per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1, il. La partita sarà disputata alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 16,30. La formazione rossoverde vuole continuare il suo buon momento dopo il pareggio con l’Ortigia e la splendida vittoria in trasferta a Catania. Il, anche in questa stagione, si sta confermando tra le grandi del campionato, quarto posto in classifica con 19 punti, ed è reduce da due vittorie consecutive, in trasferta a Trieste e in casa contro il Camogli nell’ultimo turno. La formazione allenata da Baldineti è protagonista anche in Europa, partecipando all’EuroCup. Mister Brancaccio potrà contare sull’apporto di tutti i giocatori a sua ...