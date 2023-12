Bybit celebra 5 anni di impatti dirompenti nel settore delle ... Benzinga Italia

Bybit celebra 5 anni di impatti dirompenti nel settore delle criptovalute con la pietra miliare di ben 20 milioni di utenti

DUBAI, EAU, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Bybit, una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute, è lieta di annunciare una nuova pietra miliare nel suo cammino di crescita: il ...

Bybit Celebrates 5 Years of Disrupting the Game with 20 Million Users Milestone

Bybit, a top-three crypto exchange, is pleased to announce a new milestone in its growth journey: surpassing 20 million registered users. This landmark underscores Bybit's position at the forefront of ...