Burnley vs Sheffield United – probabili formazioni

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Entrambe reduci da pesanti sconfitte casalinghe nelle ultime gare di Premier League,si affrontano al Turf Moor nello scontro diretto di sabato 2 dicembre. La squadra di Vincent Kompany si è lasciata sfuggire un gol di vantaggio nella sconfitta per 2-1 contro il West Hamlo scorso fine settimana, mentre il malcontento a Bramall Lane è cresciuto quando i Blades sono stati sconfitti per 3-1 dal Bournemouth. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUna parte indesiderata della storia del calcio inglese era già stata scritta dal ...

Pronostico in breve : Burnley vs Sheffield United – 23/02/12

Premier: Man City - Liverpool, pari e aereo che 'protesta'

Vincono fuori casa anche il West Ham, 2 - 1 al, e il Bournemouth (a segno anche l'ex romanista Kluivert), 3 - 1 alloUnited. .

Fighting for Premier League survival, Burnley and Sheffield United meet in pivotal match Western Wheel

Burnley vs Sheffield United: How to watch live, stream link, team news NBC Sports

Buio Chelsea, Arsenal in testa. De Zerbi torna a vincere con il suo Brighton

I Blues scendono all'11° posto in classifica dopo la quinta sconfitta in campionato a Newcastle: successi anche per Bournemouth, West Ham United e Luton Town ...

Premier League, risultati e highlights della 13^ giornata

Alexander-Arnold risponde a Haaland: pareggio tra Manchester City e Liverpool, con Guardiola che conserva 1 punto di vantaggio su Klopp. Alle 16 in programma 10 incontri, tra i quali Newcastle-Chelsea ...