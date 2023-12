Buon compleanno a… Emiliano Viviano

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) 38 anni per: una carriera lunga 20 anni e quattro squadre nel cuore: Brescia, Karagumruk, Fiorentina e Sampdoria Oggicompie 38 anni. E come tantissimi interpreti nel suo ruolo, lo fa stando ancora tra i pali della porta, incurante del tempo che passa. Che per lui, calcisticamente parlando, significa la ventesima stagione ai livelli, in un percorso denso di tappe significative e con non pochi cambi di squadra. Partito dal Cesena, ha messo in fila i seguenti club: Brescia, Bologna, Inter, Palermo, Fiorentina, Arsenal, Sampdoria, Sporting Lisbona, Spal, Fatih Karagumruk e, adesso, Ascoli, per un ritorno in Serie B, categoria dalla quale aveva preso le mosse. Tanta Italia; un po’ di Inghilterra, Portogallo e Turchia; una spruzzata di azzurro Nazionale con ...