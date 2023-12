Bug zero-day di Google Chrome | E’ IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browser

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bug-day diilha rilasciato un aggiornamento di sicurezza urgente per correggere una serie di vulnerabilità nel, inclusa una vulnerabilità-day (CVE-2023-6345) che viene attivamente sfruttata dagli attaccanti. Vi consigliamo dicon questa procedura. DA COMPUTER : ecco comeAprire questo link :://settings/help oppure dal menu in alto a destra con i “tre puntini” –> GUIDA —> INFORMAZIONI SU...

Gf Vip - Francesco Chiofalo torna a sparare a zero contro Antonella Fiordelisi : "Bugiarda - falsa - non è niente"

Apple corregge urgentemente 2 0day sfruttati attivamente. Sono 20 i ... Red Hot Cyber

Winter Vivern ha sfruttato un bug zero-day dei server Roundcube Security Info

Chrome, rilasciato update di emergenza: corretta la sesta falla 0day del 2023

Google ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per Chrome che risolve la sesta vulnerabilità 0day sfruttata in attacchi informatici quest'anno. La falla di sicurezza, tracciata come CVE-2023-6345, ...

Chrome, altri attacchi al browser: ecco la patch per un nuovo zero-day

Ennesima patch correttiva per Chrome per correggere una vulnerabilità considerata grave: ecco cosa è successo.