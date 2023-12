(Di venerdì 1 dicembre 2023) Wall Street in calo. Indice manifatturiero Usa scende più delle attese. Euro in area 1,08 dollari. Frena il prezzo del petrolio, dopo il rally della vigilia sull’accordo raggiunto dall’Opec+ sui tagli alla produzione

Altre News in Rete:

Borse in rialzo in attesa di Powell. Bitcoin al top da 19 mesi, spread giù verso i 170

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Messo a segno un mese di novembre dai toni brillanti, leeuropee sono innella prima seduta di dicembre, forti dell'ottimismo degli investitori per l' ...

Borse, dicembre parte in rialzo in attesa di Powell. Bitcoin al top da 19 mesi Il Sole 24 ORE

Borse oggi in diretta | Listini europei in rialzo in attesa di Powell e Lagarde. L’euro scivola sul dollaro Milano Finanza

Borse in rialzo in attesa di Powell. Bitcoin al top da 19 mesi, spread giù verso i 170

Wall Street in calo. Indice manifatturiero Usa scende più delle attese. Euro in area 1,08 dollari. Frena il prezzo del petrolio, dopo il rally della vigilia sull’accordo raggiunto dall’Opec+ sui tagli ...

Borse ultime notizie: Piazza Affari a un soffio dai 30.000 punti, Stellantis oltre 20 euro. Technogym vola con i Sauditi

Prosegue l’avanzata dei listini europei e anche Wall Street anticipa un’apertura in rialzo per il Dow Jones. I rialzi sono favoriti dal calo dell’inflazione. Mese nuovo, copione vecchio. Per fortuna.