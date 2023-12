Borse | dicembre parte al rialzo | Lagarde e Powell protagonisti di giornata

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Chiusura in leggero ribasso per la Borsa di Tokyo dopo gli ultimi rialzi. L'euro resta sui 1,09 dollari. Frena il prezzo del petrolio, dopo il rally della vigilia sull’accordo raggiunto dall’Opec+ sui tagli alla produzione. Spread BTp-Bund in lieve calo a 176 punti