Borsa | novembre da record FdI | chiusa la bocca ai profeti di sventura Un altro schiaffo alla sinistra

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Secondo quanto riporta Vito Lops per Il Sole24Ore, il mese di2023 potrebbe entrare nella “storia dei mercati finanziari”. Si conferma positiva Piazza Affari, sui massimi dal giugno del 2008. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,43% a 29.864 punti; poco sotto i 29.913 punti raggiunti nella mattinata e i 30mila punti del 25 giugno del 2008. Sotto ai massimi toccati di recente invece Francoforte (+0,6% a 16.213 punti), Parigi (+0,16% a 7.322 punti e Londra (+0,48% a 7.489 punti). L’andamento positivo dellaè unbdi quei dati economici che smentiscono i gufi dellae fanno ben sperare per il futuro il governo Meloni. Foti: “Performance brillante della. Duro colpo per i detrattori” In una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’ItaliaCamera ...