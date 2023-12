Bologna | Thiago Motta | “Lecce squadra difficile da affrontare | siamo dove volevamo essere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta dinel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Non guardo la classifica, ma penso solo a preparare nel migliore dei modi la gara contro il, che dovremoal meglio delle nostre possibilità. Su tutto il resto ho poco controllo per mettere la mia energia. Sicuramente lavorare sotto pressione è diverso: alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo mentre altri si esaltano. Fatto sta chechiamati a prepararci bene perpronti“. “Sono in grado di vivere il presente e allo stesso tempo di programmare il ...