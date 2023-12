Bob Iger ammette che Disney ha prodotto troppi sequel negli ultimi anni | Li faremo solo se la storia merita

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bob, CEO di The WaltCompany,che la compagnia ha. Pochi giorni fa si è svolto il DealBook Summit a New York, durante il è intervenuto Bob(CEO di The WaltCompany). Anche se ha affermato che non vuole "chiedere scusa per aver realizzato dei",si è preso le responsabilità per glifallimenti al box office e ha ammesso: "Ne abbiamo realizzati. Questo non significa che non continueremo più a farli... ma daremo il semaforo verde alla produzione di unsoltanto se ladi ...