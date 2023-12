BMW | Mercedes-Benz costruiranno rete di ricarica rapida EV in Cina

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Berlino, 01 dic – (Xinhua) – BMW ecostituiranno una joint venture (JV) per realizzare unadiper auto elettriche in, come annunciato ieri dai costruttori automobilistici tedeschi in un comunicato stampa congiunto. Come partner paritari,e BMW Brilliance Automotive (BBA) vogliono utilizzare il loro know-how nellae la loro “profonda comprensione” del mercato dei veicoli a nuova energia (NEV) in, hanno dichiarato le case automobilistiche. Le prime stazioni didovrebbero entrare in funzione gia’ l’anno prossimo nelle regioni cinesi piu’ importanti per i NEV. Entro la fine del 2026, la joint venture punta a gestire 1.000 ...