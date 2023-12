“Bisogna rimettere l' immunità parlamentare” La provocazione di Paragone sulla Giustizia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La mia è unama consiglio governanti e parlamentari a rifletterci seriamente: nessuna riforma dellae nessun «confronto» alla pari potrà essere fatto con i magistrati fintanto che i parlamentari resteranno scoperti dalla piena. Certo, non c'è niente di più impopolare che ripristinare quello scudo levato come scalpo salvifico dalle malefatte di Tangentopoli in omaggio alle inchieste di Mani Pulite. Ed è molto impopolare soprattutto se si commettono leggerezze come quella di Lollobrigida, al quale rinfacceranno sempre la sosta «a chiamata» facendo credere che davvero i politici e i ministri siano i Potenti. È da tempo che la politica gioca sui campi periferici, i centrali sono appannaggio di ben altri manovratori, sempre più forti; però la gente non lo ha percepito e va bene a tutti sguazzare ...